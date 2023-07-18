Оценена перспектива прихода теплового взрыва из Сахары в Россию

Синоптик Вильфанд: волна тепла из Сахары не дойдет до России

Жара из африканской пустыни Сахара не дойдет до России. Перспективу прихода теплового взрыва в страну оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам синоптика, волна тепла в Сахаре — это региональное явление. «У нас, наоборот, в течение недели температура на юге Европейской России будет примерно на один-три градуса ниже нормы. Температурный фон будет нормальный, около 30 градусов», — рассказал Вильфанд.

Ранее метеослужбы предупредили страны Европы о максимальной жаре из-за теплового взрыва в Сахаре. Так, в ближайшие дни температура воздуха на итальянской Сардинии может достигнуть рекордных 50 градусов Цельсия.

Согласно прогнозам, на текущей неделе жара в Европе достигнет пика. На фоне этого Министерство здравоохранения Италии предупредило об аномальных погодных условиях жителей 20 крупных городов, включая Рим и Флоренцию. В соседней Греции высокие температуры привела к лесным пожарам, которые нанесли ущерб домам за пределами Афин.