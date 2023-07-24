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13:27, 24 июля 2023Среда обитания

Москвичам пообещали дожди каждый день

Гидрометцентр: на протяжении недели дожди в Москве будут идти каждый день

Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

В Москве на протяжении всей предстоящей недели прогнозируются дожди, говорится на сайте Гидрометцентра России.

Кратковременные дожди будут идти в столице каждый день, при этом в среду местами пройдет гроза. Температура в городе поднимется из-за теплых воздушных масс, сформированных на юго-западе. В понедельник, 24 июля, температура днем составит плюс 17–19 градусов, во вторник и среду поднимется до плюс 23–25 градусов.

В четверг столбики термометров окажутся на отметке плюс 27–29 градусов, в пятницу — 27–32 градуса. В субботу температура опустится до плюс 20–25 градусов, пообещали специалисты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказывал, что в понедельник, 24 июля, погода в Москве окажется на 4-4,5 градуса ниже нормы. Это связано с воздушными массами, которые сформировались в северных регионах. Со среды по пятницу температурный фон окажется на 1,5-2 градуса выше нормы за счет того, что поступающие в город воздушные массы будут в большей степени сформированы на юге.

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    Мария Черкасова
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