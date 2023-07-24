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19:38, 24 июля 2023Забота о себе

Личный тренер Марго Робби рассказал о ее подготовке к роли Барби

Личный тренер Хиггинс: Марго Робби много занималась пилатесом и танцами ради тела Барби

Кадр: фильм «Барби»

Личный тренер Дэвид Хиггинс рассказал о занятиях Марго Робби, которые помогли ей подготовиться к роли Барби в одноименном фильме. Его слова приводит издание Daily Mail.

По словам Хиггинса, чтобы получить тело, как у Барби, Робби на протяжении всего производства картины занималась пилатесом и силовыми тренировками с отягощением. Также ей пришлось много времени уделять танцам, чтобы отработать хореографические эпизоды в фильме.

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Хиггинс скорректировал диету Робби, исключив из нее фастфуд, полуфабрикаты и обработанную пищу. Помимо этого, по его совету, артистка практиковала интервальное голодание по системе 16:8.

При этом, как отметил фитнес-тренер, главная задача актрисы заключалась в том, чтобы стать более гибкой и улучшить свое самочувствие, так как именно «это обычно и транслируется на камеру».

Атмосфера спортзала эффективно вписалась в фильм. Это было весело, и все актеры были готовы просто посмеяться и почувствовать себя хорошо. Речь шла не только об эстетике. Я нахожу, что эстетика приходит естественным образом, когда ты правильно тренируешься и следишь за питанием, но она никогда не должна быть в центре внимания

Дэвид Хиггинс личный тренер Марго Робби

Ранее фитнес-тренер Екатерина Кравченко назвала минусы тренировки главного героя фильма «Американский психопат» Патрика Бейтмана в исполнении Кристиана Бэйла. Она заявила, что тренировка героя является слишком длинной, поэтому такой комплекс можно поделить на три полноценных тренировочных дня на каждую группу мышц.

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    Наталья Обрядина
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