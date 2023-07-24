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19:33, 24 июля 2023Среда обитания

Благотворители проиграли суд с европейским нефтяным гигантом

The Guardian: организация ClientEarth проиграла суд нефтегазовой компании Shell

Фото: Nick Oxford / Reuters

Благотворительная организация по защите окружающей среды ClientEarth проиграла суд с европейским нефтяным гигантом Shell. Против компании хотели возобновить иск из-за ее климатической стратегии. Об этом сообщает The Guardian.

Организация владеет 27 акциями компании. В иске благотворители заявили, что Shell не сможет достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году, чем нарушает свои обязательства перед акционерами. В суде отметили, что не могут вмешиваться в ряд аспектов, которые принимают во внимание управляющие энергогигантом.

В ClientEarth уточнили, что разочарованы судебным решением и будут подавать апелляцию. «Отказ Shell предпринять решительные действия для подготовки компании к быстрому переходу к энергетическому сектору ставит под угрозу будущую коммерческую жизнеспособность Shell и, по нашему мнению, является нарушением обязанностей совета директоров», — заявили в организации.

Ранее более 11,3 тысячи жителей и 17 учреждений из нигерийской общины Огейл подали в Высокий суд Лондона на Shell за разливы нефти. Истцы потребовали, чтобы компания возместила причиненный экологический ущерб и очистила загрязнения.

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    Нина Ташевская
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