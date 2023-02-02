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21:11, 2 февраля 2023Среда обитания

На европейского нефтяного гиганта подали в суд

Leigh Day: более 11,3 тысячи жителей Нигерии подали в суд на Shell за разливы нефти

Фото: Phil Noble / Reuters

Более 11,3 тысячи жителей и 17 местных учреждений из нигерийской общины Огейл подали в Высокий суд Лондона на европейского нефтяного гиганта Shell за разливы нефти. Истцы требуют, чтобы компания возместила причиненный экологический ущерб и очистила загрязнения, сообщает юридическая фирма Leigh Day.

Из-за неоднократных разливов нефтепродуктов жители дельты реки Нигер потеряли возможность заниматься сельским хозяйством и рыболовством. Рассмотрение исков против Shell планируются на 2024 год. В африканской стране не впервые подают в суд на нефтяную компанию. В 2015 году привлечь Shell к отвественности захотела община Билле — более 2,3 тысячи жителей подали иски.

В Shell заявили, что у общины нет права обязать компанию очистить загрязнения. Жители Огейл также не могут требовать компенсацию за разливы, так как многие из них произошли за пять лет до предъявления претензий. Кроме того, Shell не несет ответственность за разливы, произошедшие во время бункеровки и загрязнения, в которых виновна дочерняя компания SPDC, занимающаяся добычей нефти в Нигерии.

Ранее правозащитная организация Global Witness потребовала от США провести расследование в отношении Shell. Компанию подозревают в завышении показателей, связанных с принятием мер по решению проблемы климатического кризиса.

Александра Качан
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