В Москве открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами

В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

Общественная палата (ОП) Москвы приняла решение о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Я предлагаю, чтобы мы обсудили вопрос создания Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве в 2023 году», — заявил председатель ОП Москвы Константин Ремчуков.

Решение было принято единогласно. Руководителем штаба назначен Вадим Ковалев. Его заместителями стали Александр Асафов и Илья Массух, который также избран руководителем штаба по наблюдению за электронным голосованием.

Мосгордума официально назначила выборы мэра столицы на 10 сентября 2023 года. Они пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек.