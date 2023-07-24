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13:21, 24 июля 2023Россия

В Москве открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами

В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

Общественная палата (ОП) Москвы приняла решение о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Я предлагаю, чтобы мы обсудили вопрос создания Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве в 2023 году», — заявил председатель ОП Москвы Константин Ремчуков.

Решение было принято единогласно. Руководителем штаба назначен Вадим Ковалев. Его заместителями стали Александр Асафов и Илья Массух, который также избран руководителем штаба по наблюдению за электронным голосованием.

Мосгордума официально назначила выборы мэра столицы на 10 сентября 2023 года. Они пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек.

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