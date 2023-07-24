Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:43, 24 июля 2023Среда обитания

В Сингапуре предложили необычный способ борьбы с влиянием экстремальной жары

В Сингапуре предложили бороться с тепловым стрессом с помощью датчиков погодных условий

Фото: Edgar Su / Reuters

В Сингапуре предложили информировать жителей об уровнях теплового стресса и предлагать рекомендации для снижения негативного влияния экстремальной жары на здоровье. Об этом со ссылкой на Министерство устойчивого развития и окружающей среды и Национальное агентство по охране окружающей среды страны пишет Bloomberg.

Необычная инициатива включает в себя рекомендации по трем уровням риска при тепловом стрессе — низкому, умеренному и высокому. Они определяются на основе показателя, учитывающего температуру воздуха, влажность, скорость ветра и солнечную радиацию. Значения параметров будут фиксироваться на девяти датчиках по всему Сингапуру, и их сеть будет расширена в течение следующих двух лет.

С помощью системы рекомендаций жители смогут проверять уровень теплового стресса на основе данных ближайшего к ним датчика на специальном сайте с информацией о погоде или в мобильном приложении. В руководстве содержатся советы о том, как жители могут скорректировать свои планы относительно активного отдыха на улице, а также о подходящей одежде в зависимости от температуры.

«В связи с изменением климата во многих странах мира, включая Сингапур, наблюдается повышение температуры, поэтому населению важно адаптироваться», — говорится в пресс-релизе правительства. Член комиссии министерства здравоохранения Джейсон Ли, с которым проводились консультации при разработке новой системы, считает, что рекомендации Сингапура помогут повысить осведомленность людей об опасностях, связанных с экстремальными температурами. Помимо рисков для здоровья, включая тепловой удар, жаркая погода может снизить производительность труда, добавил он.

Материалы по теме:
В мире стремительно уничтожают тропические леса. Почему план по их спасению не работает?
В мире стремительно уничтожают тропические леса.Почему план по их спасению не работает?
12 июля 2023
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете. Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете.Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
18 июля 2023

В июле температурные рекорды были обновлены во многих странах мира от Италии до Китая из-за природного феномена Эль-Ниньо, нагревающего воды в экваториальной части Тихого океана. Сингапур расположен рядом с экватором, где максимальная среднемесячная температура составляет 31-32 градуса Цельсия. В мае в стране был зафиксирован самый жаркий день за четыре десятилетия с температурой плюс 37 градусов. Правительство предупредило население об ухудшении качества воздуха и заявило, что предстоящий сезон может быть самым жарким и сухим с сентября 2019 года.

Ранее советник Всемирной метеорологической организации (WMO) Джон Нэрн предрек продолжение экстремальной жары. По его словам, в августе 2023 года аномально высокая температура воздуха будет сохраняться в большей части мира. Нэрн также отметил, что на фоне изменения климата волны тепла могут стать более интенсивными и будут происходить чаще.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Маск сменил название и логотип Twitter

    В Дагестане арестовали санитарку психдиспансера за издевательства над пациентом

    Ресторан популярной сети в Москве закрыли после отравления посетителя

    Названы риски приема антидепрессантов в жару

    Митя Фомин рассказал о судьбе группы Hi-Fi

    Названо грозящее фигуранту дела о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» наказание

    Турист испражнился на лицо спящего мужчины на курорте Европы и попал на видео

    Украина обстреляла зажигательными снарядами российский приграничный регион

    В российском городе мужчина разгромил Соборную мечеть и попал на видео

    Вещий сон принес женщине трехкратную победу в лотерею

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости