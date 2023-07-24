В Сингапуре предложили необычный способ борьбы с влиянием экстремальной жары

В Сингапуре предложили бороться с тепловым стрессом с помощью датчиков погодных условий

В Сингапуре предложили информировать жителей об уровнях теплового стресса и предлагать рекомендации для снижения негативного влияния экстремальной жары на здоровье. Об этом со ссылкой на Министерство устойчивого развития и окружающей среды и Национальное агентство по охране окружающей среды страны пишет Bloomberg.

Необычная инициатива включает в себя рекомендации по трем уровням риска при тепловом стрессе — низкому, умеренному и высокому. Они определяются на основе показателя, учитывающего температуру воздуха, влажность, скорость ветра и солнечную радиацию. Значения параметров будут фиксироваться на девяти датчиках по всему Сингапуру, и их сеть будет расширена в течение следующих двух лет.

С помощью системы рекомендаций жители смогут проверять уровень теплового стресса на основе данных ближайшего к ним датчика на специальном сайте с информацией о погоде или в мобильном приложении. В руководстве содержатся советы о том, как жители могут скорректировать свои планы относительно активного отдыха на улице, а также о подходящей одежде в зависимости от температуры.

«В связи с изменением климата во многих странах мира, включая Сингапур, наблюдается повышение температуры, поэтому населению важно адаптироваться», — говорится в пресс-релизе правительства. Член комиссии министерства здравоохранения Джейсон Ли, с которым проводились консультации при разработке новой системы, считает, что рекомендации Сингапура помогут повысить осведомленность людей об опасностях, связанных с экстремальными температурами. Помимо рисков для здоровья, включая тепловой удар, жаркая погода может снизить производительность труда, добавил он.

В июле температурные рекорды были обновлены во многих странах мира от Италии до Китая из-за природного феномена Эль-Ниньо, нагревающего воды в экваториальной части Тихого океана. Сингапур расположен рядом с экватором, где максимальная среднемесячная температура составляет 31-32 градуса Цельсия. В мае в стране был зафиксирован самый жаркий день за четыре десятилетия с температурой плюс 37 градусов. Правительство предупредило население об ухудшении качества воздуха и заявило, что предстоящий сезон может быть самым жарким и сухим с сентября 2019 года.

Ранее советник Всемирной метеорологической организации (WMO) Джон Нэрн предрек продолжение экстремальной жары. По его словам, в августе 2023 года аномально высокая температура воздуха будет сохраняться в большей части мира. Нэрн также отметил, что на фоне изменения климата волны тепла могут стать более интенсивными и будут происходить чаще.