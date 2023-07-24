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11:40, 24 июля 2023Россия

Россиянин на электросамокате сбил беременную на переходе и попал на видео

В Сочи мужчина на электросамокате сбил беременную девушку на пешеходном переходе

В Сочи мужчина на электросамокате сбил беременную девушку на пешеходном переходе. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «ЧП Сочи».

На представленном видеоролике видно, что девушка в положении пересекает дорогу на зеленый сигнал светофора. Внезапно в нее на полной скорости врезается самокатчик. Жительнице Сочи на помощь бросаются другие пешеходы.

Позже выяснилось, что все произошло на улице Воровского. Пострадавшую доставили в больницу. Инцидентом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он поручил возбудить уголовное дело по факту наезда электросамокатчика на беременную жительницу Сочи. «Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в Telegram-канале Следкома.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы шестиклассник на электросамокате выбил пенсионерке зубы.

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    Анна Щербакова
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