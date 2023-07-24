Четыре машины раздавило рухнувшей стеной в российском городе

Baza: в Кисловодске четыре машины раздавило рухнувшей стеной

В Кисловодске четыре автомобиля раздавило рухнувшей стеной. Внимание на случившееся в российском городе обратил Telegram-канал издания Baza.

Об инциденте у здания на Промышленной улице стало известно в понедельник, 24 июля. На записи, снятой камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как подпорная стена падает на припаркованные возле здания автомобили и сильно повреждает их. Известно, что обвалившаяся стена также держала газовую трубу.

Пострадавших в результате обвала стены нет. На месте происшествия в данный момент работают спасатели и пожарные. По данным телеканала РЕН ТВ, существует риск дальнейшего обрушения подпорной стены, из-за которого может пострадать здание расположенного рядом ангара.

В июне стало известно, что в трехэтажном аварийном доме в Ростове-на-Дону произошло обрушение перекрытий потолка.