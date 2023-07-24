Maserati сбил пешехода, снес столб и протаранил здание в центре Москвы

На Каланчевской улице в Москве автомобиль сбил пешехода, снес столб и протаранил здание

На Каланчевской улице в центре Москвы автомобиль сбил пешехода, снес столб и протаранил здание. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На кадрах видно, что в аварию попал белый Maserati. В результате ДТП пострадала женщина, ее доставили в больницу.

«Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По данным Telegram-канала Shot, водитель Maserati заявил, что у авто отказали тормоза. Он также заверил, что за 15 лет водительского стажа впервые попал в аварию. Сейчас с ним работают полицейские.

Ранее в июле в Нижегородской области восемь человек пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем.