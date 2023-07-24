Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:03, 24 июля 2023Россия

Maserati сбил пешехода, снес столб и протаранил здание в центре Москвы

На Каланчевской улице в Москве автомобиль сбил пешехода, снес столб и протаранил здание

На Каланчевской улице в центре Москвы автомобиль сбил пешехода, снес столб и протаранил здание. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На кадрах видно, что в аварию попал белый Maserati. В результате ДТП пострадала женщина, ее доставили в больницу.

«Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По данным Telegram-канала Shot, водитель Maserati заявил, что у авто отказали тормоза. Он также заверил, что за 15 лет водительского стажа впервые попал в аварию. Сейчас с ним работают полицейские.

Ранее в июле в Нижегородской области восемь человек пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий «Ленинградским полком» погиб в зоне спецоперации

    В Киевской области захотели изменить герб из-за его схожести с московским

    Эрдоган обсудил с Зеленским пути урегулирования конфликта на Украине

    В России разработали концепцию нового противолодочного самолета

    Ида Галич раскрыла секрет своих фото с идеальным прессом

    Раскрыт дешевый способ избавиться от складок на одежде после стирки

    Тело пропавшей 16-летней россиянки нашли с признаками насильственной смерти

    В Херсонской области силовики обнаружили схрон артиллерийских снарядов

    Конгрессмен пообещал рассказать правду об НЛО

    Пассажир самолета забыл сумку в аэропорту и вынудил пилотов вернуться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости