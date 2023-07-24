ТАСС: умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев

Скончался бывший глава Удмуртии Александр Соловьев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«24 июля в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртской Республики Александр Васильевич Соловьев», — говорится в сообщении.

Соловьев занимал пост главы республики с сентября 2014 года по апрель 2017 года. 4 апреля 2017 года лишился должности в связи с утратой доверия. В октябре 2020 года суд приговорил экс-главу республики к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 275 миллионов рублей. Он был признан виновным в получении двух взяток.

По данным следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил 140 миллионов рублей от представителей организаций, занятых на строительстве мостов через реки Кама и Буй. 18 марта 2021 года стало известно, что его освободили от наказания из-за болезни.