Осужденного за взятки бывшего главу Удмуртии освободили от наказания

Осужденного за коррупцию бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева освободили от наказания из-за болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенного судейского сообщества республики.

Соловьев был госпитализирован вскоре после приговора. 11 марта в суд поступило ходатайство об освобождении осужденного от тюремного наказания. 18 марта Завьяловский районный суд удовлетворил его.

В октября 2020 года суд приговорил экс-главу республики к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 275 миллионов рублей. Он признан виновным в получении двух взяток. По данным следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил 140 миллионов рублей от представителей организаций, занятых на строительстве мостов через реки Кама и Буй.