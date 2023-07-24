Полицейские годами склоняли девушек к сексу и бесследно исчезали

В Великобритании агенты под прикрытием склоняли активисток к сексу и попали под следствие

В Великобритании разгорелся скандал после того, как группа женщин раскрыла сеть полицейских под прикрытием. Мужчины заводили с ними серьезные романтические отношения и бесследно исчезали через несколько лет, пишет Daily Mirror.

Больше 20 обманутых женщин, с которыми агенты вступали в близкие отношения, не сообщая о своем статусе, инициировали одно из самых масштабных разбирательств в истории современной британской полиции. Британки считают себя пострадавшими от полицейского произвола и в коллективном иске потребовали 64 миллиона фунтов стерлингов компенсации (7,5 миллиарда рублей). Поведение полицейских вызвало общественное возмущение, поскольку после обнародования информации об их работе выяснилось, что они склоняли политических активисток, за которыми вели наблюдение, к сексу. Десятки агентов попали под следствие.

Элисон (имя изменено) пять лет состояла в отношениях с мужчиной, которого знала как Марка Кэссиди. На самом деле ее возлюбленного звали Марк Дженнер, он работал под прикрытием, и у него была жена и маленькие дети. Дженнер ничего не сказал «подставной» девушке о своей работе. При этом он проник почти во все сферы ее жизни: они вместе были на свадьбе ее матери и даже проходили терапию для пар. Через пять лет Дженнер внезапно сообщил женщине, что у него нервный срыв и ему нужно уехать, чтобы «проветрить голову». Больше британка его не видела.

Элисон была членом Центра Колина Роуча в Хакни, где активисты левых взглядов занимались разными общественными кампаниями. Она принимала участие в акциях по борьбе с расизмом и мероприятиях по поддержке деятельности профсоюзов. Женщина до сих пор не знает, велась ли слежка конкретно за ней, или интересы полиции ограничивались деятельностью активистов в целом.

Меня никогда не арестовывали и даже не выдвигали против меня обвинений, но даже если бы было иначе, это не оправдывает такого уровня вмешательства в частную жизнь. Эти операции не имели отношения к поиску доказательств для ареста преступников, они имели целью только контроль деятельности активистов левых взглядов Элисон обманутая полицейским женщина

После исчезновения мужчины Элисон попыталась найти его, но безуспешно. Ни в банке, ни на предполагаемой работе, ни по имени о мужчине не было никакой информации. Его друзей и родных она никогда не встречала. Лишь наняв частного детектива, Элисон начала понимать, с кем имела дело. Вскоре она нашла других женщин с похожими историями, и вместе они вскрыли целую сеть полицейских агентов, которые начинали романы, работая под прикрытием.

Элисон рассказала журналистам Daily Mirror, что первый же отчет следователей о деятельности секретного отдела полиции, который несколько десятилетий занимался слежкой за общественными организациями, совершенно изменил ситуацию. Расследование показало неправомерность действий агентов, которые считали «что им самим Богом дано право просто войти в нашу жизнь».

Сейчас Марк Дженнер, или агент HN15, проходит обвиняемым по делу о работе агентов под прикрытием. Следствие подтвердило, что в 1995–2000 годах ему поручили внедриться в организацию Anti-Fascist Action и Центр Колина Роуча. Элисон сможет выступить в суде и дать против него показания лишь в сентябре 2024 года. Пока что идет рассмотрение дел 60-х и 80-х годов.

При этом следствие уже подтвердило, что программы внедрения, в ходе которых полицейские вступали в сексуальные отношения с активистками, должны были быть закрыты. Как минимум шесть агентов склонили женщин, за которыми вели слежку, к сексу.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сотрудник полиции напал на жену на почве ревности и разбил ее машину. По словам женщины, причиной такого поведения стала ее поездка на праздник к другу.