Оставшийся в России продуктовый гигант позволит призывать своих сотрудников

В Unilever заявили, что будут вынуждены соблюдать российский закон о воинской службе

Сотрудники британо-нидерландской компании Unilever, являющейся одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания и бытовой химии, могут быть призваны в российскую армию по закону «О воинской обязанности и военной службе». Об этом сообщает Guardian со ссылкой на письмо фирмы представителям неправительственной организации B4Ukraine (B4U).

В ответ на призыв B4U прекратить деловые связи с Россией в компании уточнили, что окончательно покинуть российский рынок представляется «непростой» задачей. Это обусловлено рисками прямой или косвенной национализации со стороны местных властей.

По словам директора по бизнес-операциям и логистике Unilever Реджинальдо Экклиссато, обеспечение безопасности сотрудников является для компании приоритетной задачей. Однако, оставаясь на российском рынке, компания не может позволить себе обходить действие местного законодательства, включая требование позволить призывать сотрудников в случае вручения повестки. «Мы всегда соблюдаем все законы стран, в которых работаем», — заключил он.

Unilever известна производством таких брендов, как Axe, Domestos, Dove, Lipton, «Золотой стандарт», «Магнат» и многих других. В настоящее время на предприятиях компании в России трудятся около трех тысяч человек, которые в основном заняты на производстве мороженого и средств личной гигиены.

В начале июля 2023 года украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло британскую компанию-производителя продуктов и бытовой химии Unilever в перечень «международных спонсоров войны». Причиной стал фактический отказ фирмы покинуть российский рынок, несмотря на обещания приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в страну.