В российском регионе семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки

Семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки в Нижегородской области, ребенка спасли

Семья перевернулась на лодке в Богородском районе Нижегородской области, очевидцы смогли спасти только ребенка, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Как уточнили в ведомстве, муж, жена с шестилетним ребенком сплавлялись на надувной лодке на озере в Богородском районе. В какой-то момент лодка опрокинулась, люди начали тонуть. Очевидцы вытащили из воды ребенка и женщину. Мальчика госпитализировали. Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, спасти женщину не удалось. «Тело мужчины извлечено из водоема водолазами МЧС», — указали в пресс-службе.

По факту гибели семейной пары на водоеме проводится доследственная проверка.

Ранее в городе Межгорье Башкирии школьники спасли тонущего ребенка. Инцидент произошел на реке Малый Инзер. Пятиклассники с берега услышали крики о помощи.