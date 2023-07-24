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02:54, 24 июля 2023Россия

В российском регионе семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки

Семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки в Нижегородской области, ребенка спасли

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Семья перевернулась на лодке в Богородском районе Нижегородской области, очевидцы смогли спасти только ребенка, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Как уточнили в ведомстве, муж, жена с шестилетним ребенком сплавлялись на надувной лодке на озере в Богородском районе. В какой-то момент лодка опрокинулась, люди начали тонуть. Очевидцы вытащили из воды ребенка и женщину. Мальчика госпитализировали. Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, спасти женщину не удалось. «Тело мужчины извлечено из водоема водолазами МЧС», — указали в пресс-службе.

По факту гибели семейной пары на водоеме проводится доследственная проверка.

Ранее в городе Межгорье Башкирии школьники спасли тонущего ребенка. Инцидент произошел на реке Малый Инзер. Пятиклассники с берега услышали крики о помощи.

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    Марина Совина
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