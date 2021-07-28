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Трое российских школьников спасли тонущего ребенка

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Фото: МЧС по РБ

В городе Межгорье Башкирии школьники спасли тонущего ребенка. Об этом сообщает Башинформ.рф.

Инцидент произошел 2 июля на реке Малый Инзер. Пятиклассники с берега услышали крики о помощи и увидели, что под воду уходит мальчик. Они бросились спасать утопающего. Как рассказали школьники, один из них нырнул под воду и толкал ребенка наружу, второй тянул за волосы, а третий пытался освободить ноги утопающего от водорослей. Втроем им удалось вытолкнуть его на поверхность. После этого к ним на помощь пришли взрослые.

Региональное МЧС подало ходатайство о награждении школьников. Там заявили, что поступок детей — «это пример, достойный настоящих мужчин, героизма, ловкости и смелости».

Ранее сообщалось, что школьник из Улан-Удэ, которого избили четверо взрослых из-за того, что он вступился за своего деда, получил медаль. Мальчик вступился за своего деда 17 апреля 2021 года. Он приехал навестить его в общежитии. В комнату к деду пришли нетрезвые соседи и стали требовать у россиянина деньги на алкоголь. Школьник попросил их уйти из чужой квартиры. Вечером компания взрослых подкараулила ребенка в коридоре и избила.

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