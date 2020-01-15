Российская школьница самостоятельно отбилась от попытавшегося украсть ее мужчины

Школьница из города Новая Ладога Ленинградской области самостоятельно отбилась от мужчины, который прямо возле школы схватил ее за руку и попытался затащить в машину. Об этом сообщило издание «Невские новости».

Отец ребенка обратился в полицию и сообщил, что у предполагаемого похитителя была седая борода и он сказал девочке, что знает ее. Предположительно, нападавшему около 50-60 лет. Как пишет «Фонтанка», он был одет в камуфляжную форму.

Инцидент произошел на Пионерской улице. Когда мужчина попытался затащить девочку на заднее сиденье машины, она закричала и начала отбиваться, после чего упала. Ей удалось вырваться и убежать в школу, мужчина не стал ее догонять и уехал. Очевидцы не помогли ребенку, нападавшего разыскивает полиция. Известно, что он передвигается на Renault Duster серого цвета.

В декабре 2019-го сообщалось, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода двое школьников спасли местную жительницу от изнасилования — они проходили неподалеку от места нападения, услышали крики о помощи и побежали туда. Над нападавшим состоялся суд, он не признал свою вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

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