Украина обстреляла зажигательными снарядами российский приграничный регион

Mash: ВСУ обстреляли белгородское село Репяховка зажигательными снарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли белгородское село Репяховка зажигательными снарядами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как стало известно авторам поста, по населенному пункту ударили шесть неуправляемых ракет модели М3-21. Снаряды могли быть запущены из реактивных систем залпового огня «Град» или «Прима».

К посту также прикреплено фото с белым веществом. Канал утверждает, что это горящие элементы, которые могут гореть до трех минут.

По информации издания, мирные жители не пострадали. Дата обстрела не уточняется.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своей ежедневной сводке сообщил, что 23 июля ВСУ выпустили по Репяховке шесть артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений, по его данным, нет. Всего за минувшие сутки власти приграничного региона зафиксировали 84 прилета со стороны Украины.