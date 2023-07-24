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11:28, 24 июля 2023Россия

В российском регионе под обстрел ВСУ попали 13 населенных пунктов

Белгородский губернатор Гладков сообщил о 84 прилетах со стороны ВСУ за сутки

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

За минувшие сутки под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попали 13 населенных пунктов Белгородской области. 23 июля власти российского региона зафиксировали 84 прилета, следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram.

В Шебекинском городском округе 14 минометных снарядов упали на территорию села Новая Товолжанка. Еще шесть и четыре прилета зафиксировали в поселке Ленинский и хуторе Панков соответственно. Кроме того, в селе Середа с беспилотника сброшено взрывное устройство.

В Белгородском районе пятью артиллерийскими снарядами был атакован хутор Валковский. Еще шесть прилетов пришлись на село Журавлевка. Там же украинский беспилотник сбросил две гранаты.

В Краснояружском районе сообщения об атаке дронов также поступили из поселка Прилесье, на окраине которого были сброшены три неустановленных взрывных устройства. Кроме того, нанесен удар шестью артиллерийскими снарядами по селу Репяховка.

В Волуйском городском округе, по данным губернатора, зафиксировали 20 прилетов. Там под минометный обстрел попали села Борки, Кукуевка и Карабаново. В Волоконовском районе 12 снарядов из миномета ударили по хутору Старый. Еще три боеприпаса упали на окраине села Пороз в Грайворонском городском округе.

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    Константин Лысяков
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