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13:55, 24 июля 2023Мир

Великобритания ввела санкции против связанных с ЧВК «Вагнер» лиц

Великобритания ввела санкции против лиц, связанных с деятельностью ЧВК «Вагнер» в Африке

Фото: Karbinov Anatoly / news.ru / Globallookpress.com

Великобритания ввела санкции против 13 физических и юридических лиц, связанных, по мнению руководства страны, с деятельностью частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Африке. Об этом пишет Bloomberg.

В заявлении британского МИД говорится, что эти лица связаны с деятельностью ЧВК в Мали, Судане и Центральноафриканской республике. Среди попавших под санкции указаны Виталий Викторович Перфильев и Константин Александрович Пикалов.

«Эти меры ограничат их финансовую свободу, запрещая гражданам, компаниям и банкам Великобритании вести с ними дела. Также им заморозят любые активы, хранящиеся в Великобритании, и запретят поездки [в Великобританию]», — цитирует издание заявление британского МИД.

Против Перфильева и Пикалова уже ввела санкции Украина. На сайте Национального агентство по вопросам предотвращения коррупции первый указан как «советник президента Центральноафриканской республики по вопросам безопасности», а второй — «куратор ЧВК "Вагнер" в Африке».

Ранее стало известно, что в столицу Центральноафриканской Республики в рамках ротации прибыло несколько сотен инструкторов. Утверждается, что инструкторы ЧВК помогают военным вооруженных сил ЦАР и сотрудникам правоохранительных органов республики в преддверии референдума 30 июля, на котором будет решаться вопрос об увеличении числа разрешенных президентских сроков с двух до трех.

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    Александр Слабиев
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