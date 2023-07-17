Сотни инструкторов ЧВК «Вагнер» прибыли в ЦАР

СОМБ сообщило о прибытии нескольких сотен инструкторов ЧВК «Вагнер» в столицу ЦАР Банги

В столицу Центрально-Африканской Республики город Банги в рамках ротации прибыло несколько сотен инструкторов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает Telegram-канал «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ), занимающегося подготовкой армии, полиции и жандармерии в ЦАР.

Утверждается, что инструкторы ЧВК помогают военным вооруженных сил ЦАР и сотрудникам правоохранительных органов республики в преддверии референдума 30 июля, на котором будет решаться вопрос об увеличении числа разрешенных президентских сроков с двух до трех.

Ранее наемники ЧВК «Вагнер» эвакуировали группу шахтеров-золотодобытчиков из Китая в ЦАР.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что будущее подразделений ЧВК «Вагнер» в странах Африки будет зависеть от позиции стран, чьи правительства в свое время их пригласили. По словам дипломата, российское правительство поддерживает официальные связи с руководством многих африканских стран и то, на каких условиях эти государства договаривались о сотрудничестве с российской ЧВК, его не касается.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что российские военные советники продолжат работу в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) согласно планам по государственному сотрудничеству обоих государств.