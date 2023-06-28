Песков оценил перспективы работы ЧВК «Вагнер» в ЦАР

Песков о перспективах работы ЧВК «Вагнер» в ЦАР: военные советники продолжат работу

Российские военные советники продолжат работу в Центральноафриканской Республике (ЦАР) согласно планам по государственному сотрудничеству обоих государств. О перспективах работы сотрудников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в африканской стране заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«У нас по государственной линии есть сотрудничество с ЦАР, мы будем его продолжать, оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что власти ЦАР согласились принять любую другую помощь из России в случае ухода ЧВК «Вагнер». При этом дипломаты в ЦАР считают, что в стране не произошло никаких очевидных изменений после попытки ЧВК «Вагнер» устроить мятеж в России.

Песков, в свою очередь, уточнял, что Россия не имела никакого отношения к бизнесу ЧВК «Вагнер» в Африке. «К этому бизнесу государство не имело никакого отношения», — заверил он.