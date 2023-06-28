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12:09, 28 июня 2023Мир

Власти ЦАР согласились на «бетховенов» и «моцартов» вместо ЧВК «Вагнер»

Власти ЦАР согласились принять любую другую помощь из России в случае ухода ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Власти ЦАР согласились принять любую другую помощь из России в случае ухода ЧВК «Вагнер», передает Financial Times со ссылкой на слова советника президента республики Фостены Арканжа Туадеры Фидель Гуанджики.

«Если Москва решит их ("Группу Вагнер" — прим. "Ленты.ру") отозвать и прислать нам "бетховенов" или "моцартов" вместо вагнеровцев, они у нас будут», — сказал он.

При этом дипломаты в ЦАР считают, что в стране не произошло никаких очевидных изменений после попытки ЧВК «Вагнер» устроить мятеж в России.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. После этого в его отношении возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.

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    Виктория Кондратьева
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