Стало известно о новой операции ЧВК «Вагнер» в Африке

South China Morning Post: наемники ЧВК «Вагнер» эвакуировали китайских шахтеров в ЦАР

Наемники ЧВК «Вагнер» эвакуировали группу шахтеров-золотодобытчиков из Китая в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на аналитиков и китайских военных.

Как указывают собеседники издания, операция по вывозу китайских горняков связана с попыткой ЧВК восстановить свой имидж после неудавшегося мятежа главы наемников Евгения Пригожина.

«Эта операция по эвакуации может быть очень важна для "Группы Вагнера", которая изо всех сил пытается расширить свой бизнес в богатой ресурсами Африке, где Франция, Нидерланды, Испания и Индия также имеют своих наемников», — сказал ветеран китайского спецназа Тянь Бучжоу, отметив, что Пекин часто прибегает к услугам такого рода организаций для защиты своих гражданских специалистов за рубежом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что будущее подразделений ЧВК «Вагнер» в странах Африки будет зависеть от позиции стран, чьи правительства в свое время их пригласили. По словам дипломата, российское правительство поддерживает официальные связи с руководством многих африканских стран и то, на каких условиях эти государства договаривались о сотрудничестве с российской ЧВК, его не касается.