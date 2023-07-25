Повар Обамы утонул в пруду недалеко от его резиденции

ABC News: повар Барака Обамы утонул в пруду недалеко от резиденции экс-президента США

Повар экс-президента США Барака Обамы Тафари Кэмпбелл утонул в пруду на острове Мартас-Ваньярд в штате Массачусетс недалеко от резиденции бывшего американского лидера. Об этом сообщает ABC News.

Обама и его жена Мишель назвали Тафари частью их семьи. Супруги рассказали, что, когда они впервые встретились, он был «талантливым су-шефом в Белом доме, творческим и увлеченным едой и ее способностью объединять людей».

После того как Обама покинул пост президент США, он попросил Кэмпбелла продолжить работу, и тот согласился. «С тех пор он был частью нашей жизни, и наши сердца разбиты из-за его ухода. Сегодня мы присоединяемся ко всем, кто знал и любил Тафари в скорби о потере действительно замечательного человека», — заявил экс-глава Белого Дома.

Ранее стало известно, что британский турист поехал в отпуск с семьей в Португалию и утонул в бассейне отеля. 27-летнего мужчину обнаружили в воде с остановившимся сердцем и пытались реанимировать, однако все попытки были безуспешными.