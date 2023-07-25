Мужчина попытался вывезти из России в Абхазию редких ястребов в багажнике

В Сочи таможенники пресекли вывоз в Абхазию в авто двух ястребов, обмотанных скотчем

Таможенники обнаружили двух ястребов в багажнике авто в пункте пропуска Адлер. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, водитель ехал из Россию в Абхазию. На границе машину решили проверить и заметили в отсеке для запасного колеса годовалых ястребов-тетеревятников, обмотанных скотчем.

Отмечается, что мужчина не подавал декларацию и не имел документов на перевозку хищных птиц, охраняемых Конвенцией СИТЕС. Сейчас питомцы конфискованы. Их отправили в санаторий в Сочи. А бывшего хозяина птиц оштрафовали.

Ранее в Смоленске таможенники предотвратили незаконный вывоз из России редких попугаев.