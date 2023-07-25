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08:43, 25 июля 2023Мир

В Германии заявили о раздражении Запада из-за целостности России

Политик Гердт: Запад раздражает целостность России и неспособность раскачать ситуацию
Вальдемар Гердт

Вальдемар Гердт. Фото: Moritz Frankenberg / Globallookpress.com

Западные страны раздражает целостность России, поскольку из-за этого у них не получается провести внутри нее политику «разделяй и властвуй». Такую точку зрения высказал экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, передают «Известия».

По его словам, в связи с этим старания Запада раскачать ситуацию оказываются безуспешны. Политик подчеркнул, что наибольшее раздражение у «англосаксов» вызывает то, что столь обширные территории и ресурсы принадлежат России, численность населения которой довольно небольшая. «Они считают, что это несправедливо, что столько богатств, столько земель, и всего 140 млн», — пояснил он.

Гердт отметил, что по этой же причине «англосаксов» раздражала Югославия, когда «более-менее жили в одной стране все республики». «Ну и потом поделили, и что теперь: аппарат управленческий увечился в 15 раз. Стали ли жить лучше — сомнения большие», — заявил он. Политик также предположил, что конфликт на Украине закончится тем, что страна будет разделена в связи с неспособностью «расплатиться по долгам».

Ранее Гердт высказал мнение, что Украину используют для самоуничтожения славянского народа. Он полагает, что элиты Великобритании и США выбрали ее «как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт».

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    Марина Совина
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