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07:39, 23 июля 2023Мир

В Германии рассказали о плане США по уничтожению славянского народа

Немецкий политик Гердт: элиты США делают из Украины плацдарм для самоуничтожения славян

Фото: Баранов Владимир / Globallook Press

Элиты Великобритании и США используют Украину как плацдарм для самоуничтожения славянского народа. Об этом РИА Новости рассказал экс-депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт.

«Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт», — отметил он.

По мнению политика, при смене власти в США украинский конфликт может быть остановлен в течение одного дня.

Ранее в России заявили, что Штаты не заинтересованы в дипломатическом решении украинского кризиса, об этом говорят планы Вашингтона по наращиванию поставок вооружения Киеву. По словам эксперта, ВСУ несут большие потери среди живой силы. При этом Вашингтон заявляет о дальнейшем наращивании поставок вооружений Украине, исходя из того, что конфликт затягивается на неопределенный срок.

В начале июля глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер раскритиковал анонсированную США поставку кассетных боеприпасов Украине. Политик выступил против подобных планов Вашингтона, посчитав, что кассетные боеприпасы «по праву объявлены вне закона».

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    Марина Совина
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