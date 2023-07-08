В бундестаге раскритиковали поставку Украине кассетных боеприпасов

Депутат бундестага Хофрайтер раскритиковал поставку США кассетных боеприпасов Украине

Глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер раскритиковал анонсированную США поставку кассетных боеприпасов Украине. Его слова приводит Suddeutsche Zeitung.

Хофрайтер выступил против подобных планов Вашингтона, посчитав, что кассетные боеприпасы «по праву объявлены вне закона».

Вместо этого депутат высказался о необходимости поставок Украине немецких крылатых ракет и обучения украинских пилотов в Германии. Также политик призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать четкие заявления по этому поводу на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. «Важно, чтобы Шольц на саммите подал пример целям поставок вооружений — особенно с учетом сложной ситуации на фронте. После столь долгих колебаний, позволив таким образом российской армии так сильно укрепить фронт, мы должны извлечь из этого урок и ускориться», — указал Хофрайтер.

Ранее как минимум 38 правозащитных организаций осудили поставки кассетных боеприпасов США на Украину. Кроме того, члены Демократической партии США Патрик Лихи и Джефф Меркли также назвали серьезной ошибкой решение Вашингтона о поставках кассетных бомб.

