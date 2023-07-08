Демократы осудили решение Байдена передать Украине кассетные бомбы

WP: американские демократы назвали серьезной ошибкой решение дать Киеву кассетные бомбы

Члены Демократической партии США Патрик Лихи и Джефф Меркли назвали серьезной ошибкой решение Вашингтона о поставках кассетных бомб Украине. Об этом они написали в статье для Washington Post.

«Тем не менее, президент Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Это — серьезная ошибка», — указали политики.

Лихи и Меркли также отметили, что за поставку Киеву кассетных бомб Штатам придется заплатить «непосильную моральную и политическую цену». Кроме того, отправка боеприпасов отменит десятилетия политики Вашингтона и приведет к еще большей трагедии.

«Мы должны продолжать оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь, но таким образом, чтобы это было достойно Соединенных Штатов», — резюмировали демократы.

Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме также выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.

При этом накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов США Киеву. Кроме того, решение Джо Байдена по поводу поставок поставило в тупик союзника страны — Канаду. По мнению экспертов, такой шаг скорее вызовет критику со стороны союзников Украины по НАТО и Европейскому союзу.