Решение Байдена по Украине поставило в тупик союзника США

CBC: решение Байдена передать ВСУ кассетные боеприпасы поставило в тупик Канаду

Решение президента США Джо Байдена передать Украине кассетные боеприпасы поставило в тупик союзника страны — Канаду. Об этом написали журналисты CBC.

«Этот шаг, скорее всего, вызовет возмущение среди гуманитарных организаций и критику со стороны союзников Украины по НАТО и Европейскому союзу», — отметили обозреватели.

Авторы статьи напомнили, что ряд стран долгое время выступали против использования кассетных бомб. В частности, Канада, которая является членом НАТО. Страна еще в 2010 году подписала пакт о запрете использования таких боеприпасов.

По мнению обозревателей, решение администрации Джо Байдена вооружить ВСУ снарядами, которые нарушают права гражданского населения, поставит Оттаву в тупик.

Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме также выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.

При этом накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов США Киеву.

