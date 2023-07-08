Десятки правозащитных организаций осудили поставки Киеву кассетных боеприпасов

The Hill: 38 правозащитных организаций выступили против поставок Киеву кассетных снарядов

Не менее 38 правозащитных организаций осудили поставки кассетных боеприпасов США на Украину. Об этом сообщает издание The Hill.

«По меньшей мере 38 правозащитных организаций публично выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине, где такое оружие уже использовалось в войне с разрушительными последствиями», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Американские власти также выразили уверенность, что Вооруженные силы Украины будут использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.

Накануне генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов украинской стороне. Также решение американского лидера Джо Байдена по поводу поставок поставило в тупик Канаду.