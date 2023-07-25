Телеведущая Ксения Собчак показала архивные снимки в купальниках

Российская телеведущая Ксения Собчак показала откровенные архивные снимки. Соответствующая публикация появилась в ее личном Telegram-канале.

На размещенных кадрах знаменитость позировала в различных купальниках во время отдыха на море, повернувшись спиной к камере. Так, на одном из снимков она лежала в бело-голубом бикини на руках у супруга — режиссера Константина Богомолова. Кроме того, журналистка предстала, сидя на пляже в черном и леопардовом комплектах.

Также Собчак снялась в черном бикини на берегу, прижавшись к певице Глюкозе, и продемонстрировала зеленый купальник на фоне пальм. «Пока все ругаются, у кого натуральнее. Подняла архивы», — подписала она пост.

Подписчики оценили снимки ведущей в комментариях. «Контент, который мы заслужили, — пятая точка Собчак. Да и особо хвастаться нечем, даже через фотошоп видно, что не wow», «Если Ксения и делает что-то с собой, то все естественно у нее смотрится, отлично выглядит», «Насколько известно, Ксения грудь и ягодицы точно не кроила», «Очень радостные фото. Я же писала, что у Ксении отличная фигура», — отметили юзеры.

В мае Ксения Собчак показала внешность без макияжа и восхитила фанатов. 41-летняя знаменитость поделилась с подписчиками видео с отдыха на Бали. В начале ролика журналистка запечатлела себя в купальнике, продемонстрировав лицо крупным планом.