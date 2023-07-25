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12:33, 25 июля 2023Экономика

В России появятся два новых автобренда из Китая

Глава «Хавейл Мотор Рус» Акифьев: в России до конца года появятся автобренды Ora и Wey

Фото: Bobby Yip / Reuters

В скором времени на российском рынке должны появиться два новых автобренда из Китая — Ora и Wey. Первая марка представляет собой полностью электрические автомобили, вторая — гибридные кроссоверы, заявил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев, его слова приводит «Коммерсантъ».

Китайский концерн Great Wall уже начал подготовку к запуску продаж автомобилей марок Ora и Wey, поставки в Россию планируется начать до конца 2023 года. В то же время Акифьев не стал уточнять, о каких именно моделях машин идет речь.

Бренд Wey относится к премиум-классу из-за набора опций, уровня комфорта и ездовых характеристик. Он специализируется на выпуске вседорожников с гибридными силовыми установками. Марка Ora известна на китайском рынке машинами, дизайн которых выполнен в стиле ретро. Машины этого бренда в большой степени похожи на хетчбэк (легковой автомобиль с одним или двумя рядами сидений, дверью в задней стенке и укороченным задним свесом) и отличаются высоким качеством материалов, заключил глава «Хавейл Мотор Рус».

С начала 2023 года Россия стала крупнейшим покупателем китайских автомобилей и приобрела в общей сложности 287 тысяч новых машин из азиатской страны. Этот показатель стал рекордным, а за год объемы поставок выросли почти вдвое. По объемам ввезенных авто из Китая Россия опередила ближайших конкурентов также почти в два раза.

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    Анатолий Акулов
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