Российские войска улучшили позиции на двух направлениях в зоне СВО

Врио главы ДНР Пушилин: ВС РФ улучшили позиции на двух направлениях

Российские войска улучшили позиции на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Пушилин уточнил, что Вооруженные силы (ВС РФ) продвигаются в районе авдеевского и краснолиманского направлений. «Ситуация [на линии боевого соприкосновения в ДНР] остается сложной, но контролируемой на всей линии боевого соприкосновения», — заключил он.

Ранее Пушилин заявлял, что Российской армии на угледарском направлении удается «отодвигать противника». По его словам, у Вооруженных сил Украины на фронте сложная ситуация. Они пытаются улучшить свои позиции, но им это не удается — Российская армия отбивает все попытки продвижения противника.

