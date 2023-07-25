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11:06, 25 июля 2023Бывший СССР

Российские войска улучшили позиции на двух направлениях в зоне СВО

Врио главы ДНР Пушилин: ВС РФ улучшили позиции на двух направлениях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска улучшили позиции на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Пушилин уточнил, что Вооруженные силы (ВС РФ) продвигаются в районе авдеевского и краснолиманского направлений. «Ситуация [на линии боевого соприкосновения в ДНР] остается сложной, но контролируемой на всей линии боевого соприкосновения», — заключил он.

Ранее Пушилин заявлял, что Российской армии на угледарском направлении удается «отодвигать противника». По его словам, у Вооруженных сил Украины на фронте сложная ситуация. Они пытаются улучшить свои позиции, но им это не удается — Российская армия отбивает все попытки продвижения противника.

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    Варвара Кошечкина
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