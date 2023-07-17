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15:21, 17 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о продвижении российской армии на угледарском направлении

Пушилин: на угледарском направлении российская армия «отодвигает противника»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российской армии на угледарском направлении удается «отодвигать противника». Об этом стало известно со слов врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, пишет РИА Новости.

По его словам, у Вооруженных сил Украины на фронте сложная ситуация. Они пытаются улучшить свои позиции, но им это не удается — российская армия отбивает все попытки продвижения противника.

Как рассказал Пушилин, российские войска планомерно оттесняют противника и в рамках своих контратак улучшают позиции.

Также он рассказал о ситуации на других направлениях. Под Авдеевкой российские войска временно потеряли позиции, но уже вернули. В лучшую для России сторону изменяется ситуация и на марьинском направлении.

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На артемовском направлении ситуация остается сложной. «Артемовск обстреливается хаотично, на флангах противник пытался создать для себя удобные ситуации», — рассказал Пушилин.

Ранее российское Минобороны заявило о 15 безуспешных попытках наступления украинской армии в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Все атаки были отражены российскими войсками.

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    Александр Слабиев
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