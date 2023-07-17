Стало известно о продвижении российской армии на угледарском направлении

Пушилин: на угледарском направлении российская армия «отодвигает противника»

Российской армии на угледарском направлении удается «отодвигать противника». Об этом стало известно со слов врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, пишет РИА Новости.

По его словам, у Вооруженных сил Украины на фронте сложная ситуация. Они пытаются улучшить свои позиции, но им это не удается — российская армия отбивает все попытки продвижения противника.

Как рассказал Пушилин, российские войска планомерно оттесняют противника и в рамках своих контратак улучшают позиции.

Также он рассказал о ситуации на других направлениях. Под Авдеевкой российские войска временно потеряли позиции, но уже вернули. В лучшую для России сторону изменяется ситуация и на марьинском направлении.

На артемовском направлении ситуация остается сложной. «Артемовск обстреливается хаотично, на флангах противник пытался создать для себя удобные ситуации», — рассказал Пушилин.

Ранее российское Минобороны заявило о 15 безуспешных попытках наступления украинской армии в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Все атаки были отражены российскими войсками.