Звезда «Глухаря» призвал не вырезать уехавших артистов из фильмов

Звезда «Глухаря» Аверин призвал не вырезать уехавших из России артистов из фильмов

Российский актер и звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин призвал не вырезать из фильмов эпизоды с покинувшими Россию артистами. Об этом он сообщил в интервью «Московскому комсомольцу».

Артист призвал оценивать именно творчество человека, а не его позицию в политическом вопросе. «Я считаю, что это ужасно: давайте вырежем его из кино! Фильмы-то в чем виноваты», — заявил он.

Аверин также заявил, что ему проще говорить о теме уехавших артистов, так как никто из его близких не совершал подобного шага. Он добавил, что, возможно, не смог бы найти общего языка с друзьями, которые выступили бы с критикой в адрес России.

«Но я не буду кого-то поддерживать или кого-то запрещать, боже упаси. Я не могу… Когда бы мой близкий друг высказывался негативно, наверное, мы бы с ним подрались, может быть, спорили. Я же не могу судить артиста по его эмоциям… Это, кстати, не всегда так бывает, что хороший артист и умный человек. Как и наоборот», — отметил звезда «Глухаря», подчеркнув, что сейчас общество дезориентировано.

Ранее российский актер и режиссер Константин Богомолов заявил, что уехавшие из России артисты лицедействуют на камеру.