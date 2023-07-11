Константин Богомолов обвинил уехавших актеров в лицедействе

Константин Богомолов заявил, что уехавшие артисты лицедействуют на камеру

Российский актер и режиссер Константин Богомолов заявил, что уехавшие из России артисты лицедействуют на камеру. Об этом он сообщил в своей статье для РИА Новости.

Театральный деятель отметил, что переехавшие в другие страны публичные персоны стремятся говорить от себя, но их слова все равно являются чужими, а потому им не стоит давать интервью.

«Они говорят о нравственности, о добре и зле, о честности, но десятки лет игры и наигрыша превратили тело и лицо в инструмент обмана. И когда эти люди пытаются говорить от себя, кажется, что они продолжают лицедействовать. Они драматически молчат, проливают скупую слезу, восклицают — и все это плохо, плохо, плохо», — подчеркнул Богомолов.

Режиссер назвал идею того, что актер является представителем культурного слоя, — уродливым порождением «философского парохода», а также добавил, что не все представители актерского сообщества по-настоящему умны. По мнению Богомолова, многие из них просто зачитывают чужие тексты, добавляя к ним «пафос», «сентиментальность» и «немного игры».

«Так в советские годы актеры обрели статус культурной элиты и совести нации. Вспомним об этом, глядя на иную актрису, дурно страдающую на камеру очередного интервьюера», — резюмировал театральный деятель.

Ранее Богомолов осудил российскую элиту за презрение к своей стране и скорбь о прошлой жизни.