Прокурор запросил россиянину 23 года колонии за теракт на железной дороге

Прокурор запросил 23 года колонии для жителя Пермского края Белавина за теракт на ЖД

Прокурор запросил 23 года колонии строгого режима для жителя Пермского края Сергея Белавина (внесен в РФ в перечень причастных к терроризму), который по заданию военной разведки Украины совершил теракт на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда, где слушается дело.

Также прокурор просит оштрафовать Белавина на 900 тысяч рублей и удовлетворить исковые требования двух пострадавших на общую сумму 800 тысяч рублей. При этом неизвестно, о каких пострадавших идет речь.

17 июля коллегия из тройки судей 2-ого Западного окружного военного суда начала рассматривать дело о теракте на железной дороге в Брянской области. Обвиняемый в преступлении находится в СИЗО и признал вину в полном объеме.

По данным следствия, в 2019 году россиянина завербовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и обещало платить ему за террористическую деятельность на территории России. Белавин дважды ездил в Киев, где учился обращаться со взрывными устройствами.

В июне 2022-го мужчина приехал в Россию, забрал из тайника в лесу Брянской области взрывчатое вещество, две мины, восемь электродетонаторов, два минных взрывателя, два запала, два приемо-передающих устройства и пульт дистанционного управления. Белавин изготовил взрывное устройство и 9 июля 2022 года заложил его между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре перегона станций Песчаники — Робчик в Унечском районе Брянской области.

Когда грузовой поезд приблизился к взрывному устройству, мужчина привел его в действие. В результате повредились железнодорожное полотно и кабина машиниста. Движение было остановлено на десять часов.