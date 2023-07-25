Прокурор запросил россиянину 23 года колонии за теракт на железной дороге
Прокурор запросил 23 года колонии строгого режима для жителя Пермского края Сергея Белавина (внесен в РФ в перечень причастных к терроризму), который по заданию военной разведки Украины совершил теракт на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда, где слушается дело.
Также прокурор просит оштрафовать Белавина на 900 тысяч рублей и удовлетворить исковые требования двух пострадавших на общую сумму 800 тысяч рублей. При этом неизвестно, о каких пострадавших идет речь.
17 июля коллегия из тройки судей 2-ого Западного окружного военного суда начала рассматривать дело о теракте на железной дороге в Брянской области. Обвиняемый в преступлении находится в СИЗО и признал вину в полном объеме.
По данным следствия, в 2019 году россиянина завербовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и обещало платить ему за террористическую деятельность на территории России. Белавин дважды ездил в Киев, где учился обращаться со взрывными устройствами.
В июне 2022-го мужчина приехал в Россию, забрал из тайника в лесу Брянской области взрывчатое вещество, две мины, восемь электродетонаторов, два минных взрывателя, два запала, два приемо-передающих устройства и пульт дистанционного управления. Белавин изготовил взрывное устройство и 9 июля 2022 года заложил его между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре перегона станций Песчаники — Робчик в Унечском районе Брянской области.
Когда грузовой поезд приблизился к взрывному устройству, мужчина привел его в действие. В результате повредились железнодорожное полотно и кабина машиниста. Движение было остановлено на десять часов.