Более половины российских компаний пожаловались на бесполезных сотрудников

«Работа.ру»: 53 % работодателей заявили о наличии в компании бесполезных сотрудников

Более половины (53 процента) российских работодателей рассказали, что в их компании есть бесполезные сотрудники. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

14 процентов респондентов пожаловались, что таких работников у них много, а 39 процентов, напротив, отметили их небольшое количество. При этом 32 процента компаний признались, что ничего не делают с бесполезными сотрудниками.

Для повышения эффективности таких работников проводят профилактические беседы 35 процентов компаний, а 26 процентов опрошенных заявили, что прибегают к крайней мере — увольнению. Готовы составить индивидуальный план развития для таких специалистов 17 работодателей. Пытаются найти причину недовольства сотрудника и решить его проблему стараются 16 процентов компаний, еще 13 процентов урезают зарплату или премию, а 11 процентов — понижают бесполезного работника в должности.

Основной причиной, почему работодатели не увольняют таких сотрудников, была названа сложность доказать их бесполезность, на это посетовали 35 процентов респондентов. Еще 33 процента отметили, что такой специалист слишком долго работает в компании, а четверть (24 процента) опрошенных рассказали, что бесполезный работник находится в хороших отношениях с руководством.

Для повышения мотивации таких сотрудников 40 процентов компаний предлагают им новые задачи, а 21 процент готов вложиться в их обучение. Такое же количество опрошенных решают задачу, донося до специалистов смысл и ценность работы. Чуть меньше трети участников опроса заявили, что никак не стараются повлиять на мотивацию таких работников.

Опрос портала был проведен в июле 2023 года. В исследовании приняли участие более 310 представителей российских компаний — руководители, HR-директора, рекрутеры и HR-специалисты из всех регионов России.

Ранее опрос СК «Росгосстрах» и исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что большинство россиян (80 процентов) хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Однако 49 процентов респондентов готовы сменить формат работы только при условии сохранения зарплаты. 20 процентов опрошенных считают, что сокращенная неделя поможет им эффективнее работать.