В США указали на непростое положение Байдена из-за проблем контрнаступления ВСУ

WSJ: затянувшееся контрнаступление ВСУ ставит администрацию Байдена в непростое положение

Затянувшееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) ставит администрацию президента США Джо Байдена в непростое политическое положение. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальные лица США.

По их словам, медленные темпы контрнаступления «омрачают надежды», что переговоры о прекращении боевых действий могут начаться в 2023 году. Они указали на то, что это ситуация станет проверкой заявленной стратегии администрации президента по оказанию многомиллиардной военной помощи Украине.

«Очевидно, что легче оказывать большую поддержку, когда дела идут хорошо. Но у администрации Байдена нет особого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие. Отступление от Украины и допущение даже частичной победы России «было бы явным провалом внешней политики Байдена», — отметил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ идет тяжело. Он добавил, что сейчас контрнаступление находится на ранней стадии, а также подчеркнул, что идут тяжелые бои.