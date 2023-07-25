Британия обвинила Россию в создании угрозы гражданским судам в Черном море

Британский МИД обратится к Совбезу ООН из-за российской «угрозы» в Черном море

Великобритания выступит в Совете безопасности ООН с заявлением о создании Россией «угрозы» гражданским судам в Черном море. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, Россия может начать нацеливать свое вооружение на гражданские суда в попытке пресечь экспорт украинского зерна. Клеверли пообещал обратить внимание Совбеза всемирной организации «на это возмутительное поведение».

Также он еще раз призвал Москву продлить зерновую сделку.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет бороться против использования поставок украинского зерна для атак на свою территорию. По его словам, для России важно, чтобы поставки украинского зерна «не использовались киевским режимом в военных целях, в целях осуществления террористических нападений» на территорию страны.