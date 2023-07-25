На Украине водитель сбил двух военных на блокпосту

Офис генпрокурора Украины: в Киеве водитель сбил двух военных, дежуривших на блокпосту

В Киеве водитель сбил двух военнослужащих, дежуривших на блокпосту. Один из них погиб, другой доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в Telegram офис генерального прокурора Украины.

«По данным следствия, водитель автомобиля, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель был задержан на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Накануне стало известно, что в Закарпатье пролет моста через реку Тересва обрушился вместе с ехавшими по нему автомобилями. В результате пострадали три человека. Мост давно был признан аварийным, его должны были отремонтировать еще в 2021 году.