На Украине мост обрушился вместе с ехавшими по нему автомобилями

В Закарпатье пролет моста через реку Тересва обрушился с ехавшими по нему автомобилями

В Закарпатье пролет моста через реку Тересва обрушился вместе с ехавшими по нему грузовиком и легковым автомобилем. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

В результате произошедшего пострадали три человека, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что мост через Тересву долгое время считался аварийным. Отремонтировать его должны были еще в 2021 году в рамках программы «Большая стройка».

Как подчеркивает «Политика Страны», мост является стратегически важным с точки зрения логистики, так как находится на пути к границам четырех стран Евросоюза.

Ранее стало известно о взрывах в Сумской области. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.