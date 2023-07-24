Стало известно о взрывах в Сумской области

Страна.ua: в Сумской области Украины произошли взрывы

В Сумской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание Страна.ua в своем Telegram-канале.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, в 18:39 по местному времени (совпадает с московским) в области объявили воздушную тревогу, а минутой ранее сигнал зазвучал в Черниговской области.

23 июля стало известно о взрывах в Одессе. Кроме того, о взрывах сообщили в городе Сумы.