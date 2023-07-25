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11:14, 25 июля 2023Бывший СССР

На Украине задержали критиковавшего военкоматы блогера

«Страна.ua»: СБУ задержала львовского блогера Чаву, критиковавшего работу военкоматов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала львовского блогера Марьяна Чаву, критиковавшего работу украинских военкоматов при выдаче повесток. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Чава снимал видео, на которых оскорблял военкомов, выписывающих повестки на улицах города. «В его соцсетях есть десятки подобных видео. Самый известный инцидент произошел в июне в Дрогобыче. Чава на улице подошел к представителям территориального центра комплектования, когда те раздавали повестки, назвал их преступниками, заявил, что они получают зарплату благодаря его налогам, угрожал вызвать следственно-оперативную группу», — говорится в сообщении.

По данным издания, блогера задержали по подозрению в препятствовании деятельности украинских войск.

Ранее стало известно, что YouTube удалил канал блогера Макса КомикадZe, снимавшего пародии на президента Украины Владимира Зеленского. Произошедшее блогер назвал ««исключительно политическим шагом».

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    Алевтина Запольская
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