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18:32, 3 июля 2023Интернет и СМИ

YouTube удалил канал снимающего пародии на Зеленского блогера

YouTube удалил канал блогера Макса КомикадZe, снимающего пародии на Владимира Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Видеохостинг YouTube удалил канал блогера Макса КомикадZe, снимающего пародии на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом блогер сообщил в понедельник, 3 июля, в своем Telegram-канале.

«Плохие новости: демократичный YouTube удалил мой канал за нарушения правил сообщества», — написал КомикадZe и добавил, что администрация площадки не назвала точную причину такого решения.

Блогер счел удаление канала «исключительно политическим шагом». По его словам, решение YouTube является «примером того, что американская корпорация использует свои полномочия для дискриминации мнений и творчества».

Макс КомикадZe — российский пародист, блогер и комик. Он прославился в июле 2022 года, когда спародировал Зеленского в YouTube-ролике, где украинский лидер якобы подписывает акт о безоговорочной капитуляции. В кадре также появился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Через некоторое время YouTube удалил это видео из-за нарушения авторских прав. Уточнялось, что причиной стало использование в начале ролика чужих видео, на которых Киев снят с высоты птичьего полета. Сам КомикадZe счел, что администрация видеохостинга удалила пародию после того, как об этом попросили представители Зеленского.

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    Олег Давыдов
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