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YouTube удалил пародию Кадырова на Зеленского

YouTube удалил пародийное видео, где Зеленский якобы подписывает акт о капитуляции

Фото: Reuters

Видеохостинг YouTube удалил пародийное видео, в котором президент Украины Владимир Зеленский якобы подписывает акт о безоговорочной капитуляции и в котором снялся глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале блогер Вус КомикадZe (настоящее имя — Максим), который сыграл в этом ролике украинского лидера.

Блогер опубликовал скриншот, из которого следует, что платформа удалила пародию на Зеленского из-за нарушения авторских прав. Отмечается, что причиной стало использование в начале ролика чужих кадров, на которых Киев снят с высоты птичьего полета.

КомикадZe добавил, что приобрел ролик на видеостоке. По его словам, с просьбой удалить пародийное видео с платформы обратилась администрация Зеленского. Блогер счел, что YouTube, удовлетворив эту просьбу, «доказал свою политическую ангажированность».

Ролик, в котором Зеленский якобы объявил о безоговорочной капитуляции, распространился в сети в начале июля после сообщения об оттеснении украинских сил из Луганской народной республики (ЛНР). Соответствующее видео появилось на YouTube-канале КомикадZe и в Telegram-канале Кадырова. Чеченский лидер уточнил, что видео помогли ему снять пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Вскоре после этого Кадыров опубликовал еще одну пародию на украинского президента. В новом ролике Зеленский якобы попросил взять его в батальон «Ахмат».

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Олег Давыдов
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