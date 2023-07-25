Путин заявил о наращивании ненефтегазовых доходов

Путин: ненефтегазовые доходы бюджета выросли на 17,8 процента за полгода

Ненефтегазовые доходы российского бюджета увеличились на 17,8 процента за полгода. Об этом сообщил на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

Президент обратил внимание на темпы роста по итогам второго квартала, когда ненефтегазовые доходы составили 43,5 процента. «Наряду с хорошей динамикой в обрабатывающих отраслях все это указывает на укрепление реального сектора, расширение отечественного производственного бизнеса», — добавил он.

Путин также отметил сокращение дефицита федерального бюджета. За январь-июнь он составил 2,6 триллиона рублей, что составляет 1,6 процента от ожидаемого годового ВВП. При этом ранее он прогнозировался на уровне 2 процентов от ВВП, напомнил глава государства.

Дефицит российского бюджета по итогам второго квартала 2023 года при этом составил 510 миллиардов рублей. «Позитивная экономическая динамика — это залог устойчивости государственных финансов», — добавил президент.

По данным Международного энергетического агентства, в июне 2023 года доходы России от экспорта нефти упали до 11,8 миллиарда долларов. За последние полтора года эта доходная статья бюджета достигала своего максимума в марте 2022 года, когда они составили 22 миллиарда долларов. Уже к концу прошлого года они опустились ниже 15 миллиардов долларов, а к июню 2023 года — снизились до 11,8 миллиарда долларов.