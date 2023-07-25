Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:06, 25 июля 2023Экономика

Путин заявил о наращивании ненефтегазовых доходов

Путин: ненефтегазовые доходы бюджета выросли на 17,8 процента за полгода

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Ненефтегазовые доходы российского бюджета увеличились на 17,8 процента за полгода. Об этом сообщил на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

Президент обратил внимание на темпы роста по итогам второго квартала, когда ненефтегазовые доходы составили 43,5 процента. «Наряду с хорошей динамикой в обрабатывающих отраслях все это указывает на укрепление реального сектора, расширение отечественного производственного бизнеса», — добавил он.

Путин также отметил сокращение дефицита федерального бюджета. За январь-июнь он составил 2,6 триллиона рублей, что составляет 1,6 процента от ожидаемого годового ВВП. При этом ранее он прогнозировался на уровне 2 процентов от ВВП, напомнил глава государства.

Материалы по теме:
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Дефицит российского бюджета по итогам второго квартала 2023 года при этом составил 510 миллиардов рублей. «Позитивная экономическая динамика — это залог устойчивости государственных финансов», — добавил президент.

По данным Международного энергетического агентства, в июне 2023 года доходы России от экспорта нефти упали до 11,8 миллиарда долларов. За последние полтора года эта доходная статья бюджета достигала своего максимума в марте 2022 года, когда они составили 22 миллиарда долларов. Уже к концу прошлого года они опустились ниже 15 миллиардов долларов, а к июню 2023 года — снизились до 11,8 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде поменяли мнение по поводу закона о призывном возрасте

    В Госдуме прокомментировали закон о запрете регистрации с иностранной почты

    Путин заявил о наращивании ненефтегазовых доходов

    Москвичам пообещали теплые бассейны в каждом районе

    В Грузии назвали число получивших гражданство после февраля 2022 года россиян

    В России перечислили факторы для укрепления рубля

    Стало известно число прошедших подготовку в Испании солдат ВСУ

    Авиаинспектор рассказал об опасных грузах на пассажирских самолетах

    Российский актер рассказал о жизни в США

    Жулин рассказал о взятках в фигурном катании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости