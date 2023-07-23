РБК: в России упали доходы от экспорта нефти до $11,8 млрд

В июне 2023 года доходы России от экспорта нефти упали до 11,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.

По информации издания, за последние полтора года доходы России достигали своего максимума в марте 2022 года, когда они составили 22 миллиарда долларов.

Уточняется, что к концу прошлого года они упали ниже 15 миллиардов долларов, а к июню 2023 года — снизились до 11,8 миллиарда долларов.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что из-за сокращения экспорта российских нефти и нефтепродуктов в Европу страны ЕС могут столкнуться с подорожанием топлива и снижением объемов собственной переработки.